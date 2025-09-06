Продюсер назвал самую высокооплачиваемую российскую певицу

В последние время из-за отъезда многих звезд из страны гонорары известных представителей отечественного шоу-бизнеса значительно выросли.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Полина Гагарина сейчас возглавляет список певиц с самыми высокими доходами. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем».

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы в два-три раза. Думаю, что на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина. Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 миллиона рублей», - отметил Рудченко.

О том, кто может заменить зумерам Аллу Пугачеву, рассказали в беседе с NEWS.ru продюсеры Евгений Бабичев и Павел Рудченко. Критики полагают, что это могла бы быть певица Полина Гагарина. Они считают вокал Гагариной мощным. По мнению Бабичева, певица получит статус заслуженной артистки в ближайшее время.