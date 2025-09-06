Зарубина оценила творчество Кадышевой

Надежда Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» в последнее время стали пользоваться большой популярностью у школьников и студентов.

Сергей Соседов, музыкальный критик, считает, что причина этому – талантливый пиар. Соседов убежден, что команда артистки грамотно формирует имидж «Золотого кольца» через СМИ сообщая о его бешеной популярности.

Ольга Зарубина поддержала Соседова. «Абзац» приводит ее слова:

«Надежда Кадышева – конечно, народная, но она холодная. Вот Людмила Зыкина была настоящим бриллиантом. Таких певиц я больше не встречала. Я удивляюсь людям, которым Кадышева нравится. Поражает, что не совсем глубокое и не совсем талантливое становится популярным, и люди сходят с ума. Мы обмельчали в искусстве. Большие таланты не понимают, их не видят».

Тем не менее, за год прослушивания Надежды Кадышевой на стриминговых платформах выросли в семь раз. По данным СМИ, команда Кадышевой уже разрабатывает программы выступлений в стадионном формате. Уже на этот год запланировано минимум 10–12 концертов по всей стране.