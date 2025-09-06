Стал известен доход Лазарева от гастрольного тура по России

Сергей Лазарев объявил о своем масштабном гастрольном туре по городам России. В его расписании Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие.

Издание passion.ru сообщает, что концерт в Санкт-Петербурге обеспечит организаторам выручку свыше 49 миллионов рублей. Цена на билеты от 4 тысяч рублей, а стоимость мест в VIP-ложах достигает 200 тысяч.

Цена на билеты на концерт в Москве колеблется от 3 до 30 тысяч рублей. Ожидаемый доход от концерта - более чем 33 миллиона рублей.

Общая выручка от всех концертов превысит 80 миллионов рублей.

