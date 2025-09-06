Долина высказалась о песне Овсянниковой и Lil Pump

Лариса Долина высмеяла дуэтную песню Марго Овсянниковой и американского рэпера Lil Pump.

© РИА Новости

Народная артистка России выступала в качестве музыкального эксперта программе «Шоу Воли», где ей пришлось оценить треки молодых артистов.

Лариса Александровна впервые услышала трек Марго Овсянниковой и рэпера Lil Pump «Кукареку», которая уже успела стать вирусной в Сети. Долина едва сдерживала смех, слушая этот дуэт, пишет издание passion.ru.

«Можно послушать что-то другое в ее исполнении без кукареку?» — уточнила она у Павла Воли. Шоумен ответил, что пока только это.

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что американский рэпер Lil Pump сделал на лбу тату Margo с отсылкой к Марго Овсянниковой.