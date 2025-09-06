Хейтеры высмеяли пафосный букет, который Саша Плющенко принес в школу

Александр, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, как и другие ребята, пошел в школу. Но 11-летнему шестикласснику

мама с папой купили не просто букет, а огромный, состоящий из 51 кустовой розы, доставленной прямиком из Эквадора и стоящий не менее 10 тысяч рублей.

Как пишут 7days, даже в элитной столичной школе, где учится Саша Плющенко, остальные дети и их родители чувствовали себя неловко со своими хризантемами и гортензиями

© Соцсети

Подписчики обрушились на звездную семью с негативными комментариями. Он сочли, что пафос совершенно не соответствует моменту, и что подобным образом Яна и Евгений демонстрируют собственно превосходство.

Напомним, что Александр пошел по стопам отца и занимается фигурным катанием. Мама гордится успехами сына на льду и регулярно делится видео с его тренировками и номерами на соревнованиях. Младший сын Арсений тоже выходит на лед.