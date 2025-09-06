Шуфутинский рассказал, как чуть не утонул в Черном море

Михаил Шуфутинский дал свой сольный концерт 3 сентября в Кремле. Перед тем, как исполнить новую песнь «Коктебель», он вспомнил случай, который произошел с ним много лет назад. По словам артиста, в детстве он часто приезжал в Коктебель с семьей.

А однажды даже во время отдыха на море чуть не утонул, информирует СтарХит.

«Мама возила меня на этот курорт. Лет в 5-6. Я даже там тонул. Она с подружкой стояла и разговаривала — по колено в воде. А я нырнул и пропал, помню, как что-то зеленое сомкнулось у меня над головой. Вода. Но мама довольно быстро меня достала, все закончилось хорошо», — поделился Шуфутинский.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что гонорар певца за выступление в Кремле может составить 35 миллионов рублей.