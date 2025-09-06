Прохор Шаляпин прокомментировал задержание Аглаи Тарасовой. Напомним, актриса прилетела в страну из Израиля и привезла вейп с содержанием запрещенного вещества. В Израиле это вещество легализовано.

Певец призвал не ломать Аглае жизнь, пишет Super.

«Категорически против запрещенных веществ, которыми дурманят молодежь, но у нас что за убийство, что за 0,4 мл этого вещества для личного пользования, которое в некоторых странах вообще легализовано, — 6 лет тюрьмы по статьям, практически одинаковое наказание! Несоизмеримые вещи!» — заявил Прохор.

Певец считает, что, что, на его взгляд, Тарасова совершила ошибку, не представляющую угрозы для окружающих. Он надеется, что правоохранительные органы ограничатся условным наказанием или общественными работами.

Следствие запросило Тарасовой домашний арест. По словам следователя, уголовное дело завели еще 3 сентября, а в аэропорту актрису задержали 28 августа.