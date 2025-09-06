Бузова в Кремле назвала истинную причину развода с мужем

Ольга Бузова стала участницей большого сборного концерта в Кремлевском дворце. В Кремль артистка приехала в хорошем настроении и сразу попала в окружении детей, участвующих в шоу. Пройти мимо них Ольга не смогла.

Бузова с детьми сразу нашла контакт. Ольга интересовалась у ребят, с кем из звезд они выступают и какие песни исполняют.

- Какая лучшая певица? – спросила она также у детишек. - Ольга Бузова, - хором ответили те.

Ольга услышанным была явно довольна и сразу запела: «Танцуй под Бузову, тряси своими арбузами».

На сцене в этот вечер теледива исполнила две песни, а после вновь попала в окружение детей. Те едва ее не снесли: жаждали с ней сфотографироваться и взять автографы. Ольга не отказала.

- Детскую любовь ничем не купишь! – заявила радостная певица.

В этот вечер Бузова неожиданно назвала и истинную причину развода с мужем. В какой-то момент певице напомнили народную мудрость, которая гласит, что «хороший левак укрепляет брак». Артистка тут же заявила, что в ее случае это неприемлемо.

- То, что в этой фразе укрепило брак, в моем случае разрушило, - назвала истинную причину развода с мужем звезда. - Зато я могу сказать, что укрепляет счастье, - продолжила Ольга. - Это любовь друг к другу, любовь к детям, любовь к ближнему, любовь к миру, любовь к свету, к музыке. - И к Бузовой! – добавил один из присутствующих. - Это база! Если любишь Бузову, то любишь жизнь! – заявила звезда.

Напомним, что Ольга была официально замужем лишь однажды. Летом 2012 года певица узаконила отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым. Бузова в интервью уверяла: она вышла замуж один раз и на всю жизнь. Впрочем, мечты не стали реальностью. Через четыре года брак распался.