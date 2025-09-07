Анна Семенович снялась обнаженной

Певица Анна Семенович снялась без одежды. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Анна Семенович была запечатлена полностью обнаженной в ванне. Певица предстала перед камерой с маской на лице. Знаменитость собрала волосы в пучок.

© Соцсети

На днях Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на инсайдера сообщил, что Анна Семенович торопит возлюбленного, предпринимателя Дениса Шреера, с разводом из-за насмешек. Источник рассказал, что певицу не смущает статус бойфренда, но она устала от насмешек из-за отношений с женатым мужчиной. По словам инсайдера, знаменитости приходится терпеть вопросы журналистов и шутки коллег.

«Она призналась, что журналисты ее просто достали своими вопросами на эту тему. Да и в тусовке над ней подшучивают, будто сами без греха. Вот и пилит его почти каждый день», — заявил информатор.

Анна Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.