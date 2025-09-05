Певец Михаил Шуфутинский рассказал о получении российского гражданства — ранее исполнитель находился в стране по постоянному виду на жительство с паспортом США.

По словам Шуфутинского, он родился в Москве и всегда считал себя частью России. При этом он также добавил, что ему было бы приятно, если бы людей больше волновало его творчество.

«Мне непонятнo, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я — гражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна, и я рад быть её частью. Мой сын и его семья — тоже граждане России», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация из налоговой выписки, из которой следовало, что Шуфутинский получил российской гражданство.