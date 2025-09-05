Эксперт объяснила странное поведение дочери Даны Борисовой

Публичные обвинения дочери телеведущей Даны Борисовой Полины в том, что ее мать препятствует развитию ее карьеры, похожи на психологическую детскую травму и манипуляции. Об этом заявила «Комсомольской правде» психолог Юлия Королева.

Ранее Полина Аксенова опубликовала в личном блоге переписку с отцом и обвинила свою мать, известную телеведущую Дану Борисову, в том, что она якобы не дает ей строить карьеру. По словам девушки, ее мать якобы обзвонила руководство крупнейших каналов, добиваясь, чтобы ее не взяли на работу. Аксенова также заявила, что у нее не было нормального детства, и на ней на всю жизнь стоит клеймо «дочери бывшей алкоголички».

Психолог Юлия Королева напомнила, что Дана Борисова ранее публично заявляла, что у нее были проблемы с алкоголем, наркотиками и биполярное аффективное расстройство личности.

«Сам диагноз не обязательно наследуется, однако предрасположенность к нарушениям регуляции настроения наследуется. (…) Ссора с мамой не похожа на подростковую короткую истерику, скорее похоже на особенности личности девочки и психологическую детскую травму — развод родителей, постоянные скандалы дома, наркотическая зависимость матери», — пояснила эксперт.

По ее словам, публикация переписки является агрессивным поведением, которое похоже на манипуляцию, чтобы добиться своего любой ценой.

«Когда ребенок уходит из дома из-за ссор с матерью, такие отношения сложно назвать «нормальными», несмотря на то, что Дана старается выстраивать с дочкой насколько это возможно здоровые отношения и принимает различные меры по ее воспитанию», - отметила она.

При этом психолог считает, что матери сложно противостоять манипуляциям дочери, так как за угрозами следуют действия — причинение вреда здоровью. И поддержка подростка в таких вещах как ринопластика является способом телеведущей «хоть как-то контролировать ситуацию».

Ранее сообщалось, что Борисова подарила дочери средства на ринопластику, подтяжку груди и липоскульптурирование тела. Дана также активно поддерживала дочь в проекте «Выживалити. Наследники». При этом телеведущая подчеркивала, что не следует обращать внимание на резкие слова Полины, и их ссора не является серьезной.