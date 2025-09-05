Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в пятницу, 5 сентября, заявила, что поставит людей, вставших на сторону музыканта Егора Крида в ситуации с откровенными танцами на его концерте, в «неудобное положение».

Позднее она сообщила, что с 2023-го по 2024 год артист продвигал на своих ресурсах два онлайн-казино, созданных на Украине.

— В последний год менеджмент организаций заменили на граждан Армении, а потом и вовсе закрылись. Вероятно, с целью замести следы и уйти от вопросов по поводу украинских бенефициаров. Знал или нет скамер о том, что это украинские проекты, вопрос открытый, — подчеркнула Мизулина.

Она также задалась вопросом, использовались ли средства российских молодых людей, которых Крид вовлек в азартные игры через рекламу, для финансовой поддержки украинских войск.

Лидер организации добавила, что «в самое ближайшее время» на него смогут ответить ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России.

Также глава Лиги безопасного интернета заявила, что вся медийная кампания, связанная с защитой Крида в ситуации с его концертом, была построена с целью отвлечения внимания общественности от «этих неудобных вопросов», об этом она написала в своем Telegram-канале.

3 сентября Екатерина Мизулина выразила опасения о сохранении традиционных ценностей после откровенных танцев на концерте Егора Крида и допустила, что подобные ситуации могут привести к возвращению эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина* в Россию.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.