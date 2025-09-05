Анфиса Чехова раскрыла, почему ее экс-супруг Баблишвили дружит с ее женихом

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с Teleprogramma.org высказалась по поводу дружбы ее экс-супруга Гурама Баблишвили с нынешним женихом Александром Златопольским, которые присутствовали на школьной линейке сына телеведущей Соломона 1 сентября.

© Московский Комсомолец

По словам собеседницы издания, прежде всего ей удалось «подружить себя с собой». Она подчеркнула, что все, что есть в ее жизни, является результатом гигантской работы над собой. Чехова отметила, что ее отношения с бывшими в самом начале расставания всегда были очень плохими, она ни с кем из них не дружила и со всеми плохо расставалась.

Собеседница издания утверждает, что с появлением осознанного отношения к себе, к жизни и к окружающим она начала выстраивать такие отношения с бывшими и нынешними, выбирать таких мужчин, у которых хватает мудрости, чтобы расставаться хорошо и к прошлому относится хорошо. Как заметила Чехова, это результат ее огромной работы над собой, над тем, кого она выбирает и как относится к мужчинам, что является делом не одного дня.

Телеведущая уточнила, что ей нравится выстраивать отношения, когда и бывшие, и нынешние прекрасно уживаются вместе.

«Гурам очень мудро себя вел. И Саша такой человек, который развивается, растет психологически. Он занимается собой. И это видно», — заключила Чехова.

Читайте также: Татьяна Арнтгольц объяснила, почему покинула популярную телепрограмму