Лариса Долина поделилась секретом вечной молодости

Певица Лариса Долина, которой 10 сентября исполнится 70 лет, не скрывает возраста, ведь выглядит значительно моложе. В интервью «КП» она подчеркнула, что тщательно следит за собой.

Ежегодно Долина проходит полную проверку организма, в том числе сдает анализ крови на 120 компонентов.

«Он определяет совместимость организма с той едой, которую ты употребляешь. Выявляется внутренняя аллергическая реакция, происходящая в организме, если ты ешь продукты, которые тебе нельзя. Есть красный список продуктов, которые не стоит употреблять, есть зеленый — то, что можно», — заявила артистка.

Она отметила, что в основе образа ее жизни лежит интервальное голодание. Кроме того, в 90-е годы она советовала кефирную диету — когда через день приемы пищи заменяются кисломолочным продуктом. По словам Долиной, так ей удалось прилично скинуть вес, хотя она признает, что подобные методы подойдут не всем.