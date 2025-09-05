Появились подробности задержания Аглаи Тарасовой

Появились подробности задержания актрисы Аглаи Тарасовой в Домодедово. Как сообщает RT со ссылкой на источник, артистку остановили во время прохождения «зеленого» коридора.

Таможенников заинтересовал вейп артистки. После изучения в нем обнаружили 0,38 грамма гашишного масла. Тарасова прилетела в Москву из Израиля — при задержании она не сопротивлялась и не конфликтовала.

Актрису доставили в Домодедовский районный суд. Там ей изберут меру пресечения по уголовному делу о контрабанде наркотиков.

Стало известно, что грозит Тарасовой после задержания с наркотиками

Напомним, что о задержании Тарасовой стало известно 5 сентября. Как сообщали СМИ, она прилетела из Израиля несколько дней назад после отдыха. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ (ст. 299.1 УК РФ).