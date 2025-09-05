Слухи о романах и полет в космос: как живет Юлия Пересильд

В пятницу, 5 сентября 2025 года, заслуженной артистке России Юлии Пересильд исполнился 41 год. В день рождения актрисы портал «СтарХит» рассказал о знаковых событиях в жизни Пересильд.

Пересильд родилась в Пскове в рабочей семье и с детства увлеклась музыкой, участвовала в школьных спектаклях и играх КВН. «СтарХит» отмечает, что будущая актриса рано потеряла отца и начала помогать матери и бабушке, подрабатывая с 14 лет.

От мечты стать актрисой Пересильд не отказалась и прошла конкурс в ГИТИС. Первой ее работой на телевидении стал сериал «Участок», а через два года она уже снималась с Сергеем Безруковым - играла сестру поэта в «Есенине».

Широкую известность актрисе принесли съемки у режиссера Алексея Учителя. Ее роль в драме «Пленный» оценили и зрители, и критики, а за картину «Край» Пересильд получила премию «Золотой орел». Одной из самых известных работ Пересильд стала роль снайпера Людмилы Павличенко в драме «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

Актрисе приписывали отношения со многими знаменитостями и однажды она прокомментировала эти слухи - когда речь зашла о миллиардере Романе Абрамовиче. Как отмечала Пересильд, если перечислить всех уважаемых ею людей, с которыми ей приписывают романы, «то можно даже возгордиться». Она рассказала, что бизнесмен помогал благотворительному фонду, попечителем которого она стала.

«Я к [слухам] отношусь иронично. И с Романом Аркадьевичем нас связывает дружба», - подчеркивала Пересильд.

У актрисы две дочери, родившиеся в 2009 и 2013 годах. В 2017-м Пересильд подтвердила, что их отец - Алексей Учитель. Актриса назвала режиссера хорошим отцом, который заботится о дочерях, и подчеркнула, что ненавидит говорить о личной жизни. В 2022 году Пересильд сообщила об отношениях с актером Михаилом Тройником, а в апреле 2025-го - о расставании с ним.

В 2023 году в России состоялась премьера фильма Клима Шипенко «Вызов», ради съемок в котором Пересильд летала в космос. Она стала первой в мире актрисой, получившей такой опыт.