Парень Аглаи Тарасовой прокомментировал ее задержание в аэропорту

Парень Аглаи Тарасовой, Антон Филипенко, прокомментировал Super задержание актрисы с запрещенными веществами.

Он признался, что сам узнал о случившемся из новостей. Где именно была Тарасова, он, вероятно, не знает.

«Я сам не в курсе деталей, только прочитал про её задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она всё время где-то путешествует», — поделился он в разговоре с нашим корреспондентом.

Напомним, звезду «Беспринципных» задержали в аэропорту Домодедово, когда она возвращалась в Москву из Израиля. С собой у неё был вейп, в котором обнаружили наркотическое масло. Аглая задержана до выяснения обстоятельств.

