Возлюбленный навестил Аглаю Тарасову после ее задержания. Подробности приводят «Известия».

Задержание актрисы в московском аэропорту Домодедово стало одним из самых обсуждаемых событий. По прибытии из Израиля в ее багаже был обнаружен вейп, содержащий наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Возлюбленный Тарасовой и коллега Антон Филипенко признался, что был не в курсе, где находилась его возлюбленная в последние дни:

«Я не знаю, где она путешествовала. Она все время где-то путешествует», — заявил он.

Филипенко также отметил, что после инцидента не смог выйти с Аглаей на связь:

«Никакой информации. Ничем не могу помочь. Не дозвониться. Она сильная, все выдержит. Но ей нужна поддержка», — добавил он.

После таких заявлений певец Илья Гуров выразил недоумение тем, что Филипенко, несмотря на близкие отношения с Тарасовой, не знал о ее местонахождении.

«Мне кажется, это унижает мужчину. Это не поведение мужчины. От таких нужно бежать, сверкая пятками, и говорить: спасибо большое, было хорошо, но без тебя будет лучше», — сказал Гуров в интервью «Пятому каналу».

