Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово

Звезду телесериала «Интерны» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артистки нашли вейп с с гашишным маслом внутри. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Аглая Тарасова два дня назад вернулась из Израиля. В августе 31-летняя актриса отдыхала в Турции, на курорте Гёчек вместе с подругами.

Помимо телесериала «Интерны» Тарасова снималась в таких известных фильмах, как «Лёд» и «Холоп 2», а также в сериале «Беспринципные». В 2019 году она стала лауреатом премии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино.

