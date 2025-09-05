Стало известно, что грозит Тарасовой после задержания с наркотиками

Следствие попросило домашний арест для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о наркотиках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 28 августа в аэропорту «Домодедово» девушку, прибывшую рейсом из Тель-Авива, остановили сотрудники таможни. В ее чемодане нашли электронную сигарету с темной жидкостью.

Экспертиза определила, что жидкость в вейпе содержала гашишное масло. За это деяние, квалифицируемое по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Актриса доставлена в суд для вынесения меры пресечения. Сегодня в 14:30 состоится заседание по делу Тарасовой.

Аглая Тарасова — дочь народной артистки России Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Еедебют актрисы в кино состоялся в короткометражном фильме «Конфетки» Юрия Колокольникова, который был частью цикла «9 мая. Личное отношение». Позже она появилась в сериале «После школы», где сыграла вместе с матерью. Широкую известность Аглая Тарасова получила благодаря роли Софьи в сериале «Интерны».