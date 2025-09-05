Егор Крид переодел танцовщицу в штаны и шубу в скандальном номере

Певец Егор Крид переделал скандальный номер с откровенными танцами и поцелуем, возмутивший общественников.

Он переодел участвующую в номере танцовщицу в штаны и шубу и выложил результат в TikTok, пишет «Пятый канал».

«Новая версия нашумевшего номера», — подписал артист ролик.

Крид представил новую версию своего номера, показанного в «Лужниках» — тогда танцовщица в шортах и топе верхом на артисте целовала в губы. Теперь, кроме шубы и закрывающих тело штанов, на девушке была еще и маска. Она не контактировала с Кридом, а пританцовывала и хлопала в ладоши под трек «Мало!».

Нашумевший концерт Крида в «Лужниках» состоялся 30 августа. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила артиста в негативном влиянии на несовершеннолетних и назвала его шоу «голой вечеринкой» — концерту был присвоен рейтинг «18+».

После этого Крида поддержали Ольга Бузова и Филипп Киркоров.