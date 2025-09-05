Проблемы с весом и жизнь в тени: как выглядит 20-летняя дочь Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер считается одной из самых ярких супермоделей конца ХХ века. Благодаря ей появился знаменитый стандарт «90-60-90», который на долгие годы стал эталоном женской красоты. За свою карьеру Клаудия заработала не только миллионы долларов, но и миллионы поклонников. И, хотя Шиффер удается поддерживать идеальную форму, модельные агентства все чаще засматриваются на 20-летнюю дочку модели Клементину де Вер Драммонд.

Долгое время Клементина жила в тени знаменитой матери. Поклонники Шиффер даже допускали нелестные высказывания в адрес девушки из-за внешности. В юности у неё были небольшие проблемы с весом. Она визуально отличалась от грациозной матери. Но чем старше становилась Клементина, тем чаще о ней писали СМИ. Клаудия предлагала дочери нанять лучшего агента и запустить модельную карьеру, но она отказалась. Сейчас девушка занимается живописью и графикой, а ее картины участвуют в художественных выставках.

В свободное от учебы время Вер Драммонд ведет личную страницу в социальных сетях. Она очень редко публикует новые фотографии, но каждый снимок Клементины производит настоящий фурор в прессе.

