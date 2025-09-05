Личная жизнь и череда скандалов: Миа Бойка раскрыла свои секреты

Певица Миа Бойка успешно строит не только музыкальную, но и дизайнерскую карьеру — на этом поприще она уже получила премию «Прорыв года». В интервью Starhit она раскрыла свои секреты и поделилась подробностями личной жизни.

Артистка рассказала, что сейчас активно работает над новым музыкальным звучанием — Бойка считает, что наконец нашла то, к чему так долго шла. Порадовать слушателей интересным результатом она планирует до конца 2025 года. Кроме того, артистка выиграла в номинации «Прорыв года» на II Всероссийском конкурсе модных талантов «Мост в будущее» — там она соревновалась в создании одежды с профессиональными дизайнерами.

«Давно мечтала создавать одежду, чувствую в этом внутреннюю потребность. Артисту важно быть разным в образах, ведь наряд — это проявление уважения к зрителям и источник вдохновения», — сказала она.

В последнее время имя Бойки упоминалось в ряде скандалов — сперва на нее обрушились из-за критики квадроберов, а после из-за того, что в прошлом она некрасиво показала китайцев. Сама артистка считает, что формировать мнение о человеке из чужих слов и сплетен неправильно.

«Я могу кому-то не нравиться еще и потому, что не боюсь говорить правду. Все эти моменты в целом могут создавать впечатление, что я скандальная. Хотя это совсем не так. Я сфокусирована только на своей работе и личной жизни, а с внешним кругом взаимодействую очень мало», — сказала она.

Миа также заявила, что у нее есть любимый человек — она сама. По словам Бойки, у нее все «пошло вверх», когда она стала думать в первую очередь о себе. В правильности этого выбора певица убеждается благодаря музыкальным успехам. Миа готова распрощаться с шоу-бизнесом ради супруга и детей, «но не с собой».

«На мой взгляд, шоу-бизнес — это огромная экосистема, в которой много людей, скандалов и сплетен, поэтому я не вижу себя растворенной в нем. Есть я, сцена и мой зритель. Полностью отказаться от своей профессии и любви к музыке я не смогу», — сказала она.

Бойка добавила, что никогда бы не простила мужчине желание закрыть ее в «клетке» и запретить заниматься музыкой. Для артистки крайне важны свобода и творчество.