Поступок Урганта вызвал восхищение в России

Известный телеведущий Иван Ургант, несмотря на критику и отсутствие работы на телевидении, продолжает заниматься благотворительностью. Он оплатил поездку детей с аутизмом из приграничных регионов на Валдай. Поступок Урганта вызвал уважение у политолога Марата Баширова, который поделился своим мнением в телеграм-канале.

«Четвертый год Ургант без работы в России, его поливают грязью, а он все равно живет в Москве и продолжает детям помогать. Вызывает уважение», – написал Баширов.

Как стало известно, Иван Ургант взял на себя все расходы по организации поездки детей с аутизмом и их родителей из Курской и Белгородской областей. Группу отдыхающих разместили в кемпинге «Лесная сказка», который функционирует при Центре лечебной педагогики.

В рамках поездки ребята посетили разнообразные мастер-классы, получили консультации квалифицированных специалистов и просто насладились отдыхом на природе. Уточняется, что Иван Ургант уже долгое время оказывает поддержку Центру лечебной педагогики, являясь его попечителем.

