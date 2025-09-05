Концерт Розенбаума в Сургуте отменили без объяснения причин

В Сургуте внезапно отменили концерт певца Александра Розенбаума. Об этом без объяснения причин сообщили представители сургутской филармонии в соцсети «ВКонтакте».

Концерт должен был состояться 18 сентября. Шоу будет перенесено на другие даты, которые будут объявлены позже. Желающие могут купленные ранее билеты.

20 сентября у автора хита «Вальс-Бостон» запланированы гастроли в Ханты-Мансийске, это выступление не отменяли.

В августе СМИ сообщили, что врачи просят Александра Розенбаума бросить курить. Иначе певец может лишиться голоса на фоне перенесенной пневмонии.