Болезнь, бегство в Киев и критика СВО: как живет Ротару

Недавно отметившая 78-летие София Ротару тайно вернулась на Украину. News.ru рассказал, почему она решила переехать в Киев, что говорила об СВО и что известно о здоровье артистки.

Устала от Европы

Издание «Утро.ру» со ссылкой на друзей Ротару заявило, что певица тайно вернулась на Украину и живет в своем доме в Киеве. По словам источника, после начала спецоперации исполнительницу вывезли в Италию, но к жизни в Европе артистка так и не привыкла.

«Я знаю, что София Ротару на Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить», — сказал источник.

После этого в Сети распространились кадры недавней поездки певицы в Австралию — вместе с ней были сын, невестка и внучка. По словам знакомых, после переезда в Киев она часто покидает Украину ради путешествий. При этом в день 78-летия Ротару опубликовала фото из Киева. На кадрах она одета в темные очки, черную рубашку и длинную кружевную юбку белого цвета.

Что Ротару говорила об СВО?

София Ротару осудила действия Москвы после начала спецоперации и выступила в поддержку украинских властей. Сейчас она часто публикует поздравительные сторис в украинские праздники.

Вместе с тем Ротару публично высказывалась о спецоперации лишь раз. В 2022 году она опубликовала в своем блоге снимок с платком сине-желтого цвета в руках и заявила, что поддерживает Украину и собирается помогать родине.

С начала спецоперации Ротару не дала ни одного интервью. Вместе с тем поклонники отмечают, что она демонстрирует «молчаливую» поддержку уехавшим из России коллегам. Например, она ставит лайки под всеми публикациями Аллы Пугачевой.

Что известно о задержании сына Ротару?

В марте 2022 года сына Софии Ротару Руслана и внука Анатолия задержали на украинской границе при попытке покинуть страну. Спустя несколько дней блогер Анатолий Шарий заявил, что родные артистки все же покинули Украину, но за деньги.

Блогер утверждает, что сын и невестка певицы находятся в США, а внуки Анатолий и София — в Париже. Внук, судя по соцсетям, занимается электронной музыкой, а внучка работает моделью и продает модные аксессуары.

Сама Ротару до недавнего времени жила на собственной вилле на Сардинии, где купила яхту.

Проблемы со здоровьем

В 2024 году СМИ заявили, что Ротару проходит лечение в немецкой клинике. По мнению журналистов, исполнительница обратилась к медикам из-за серьезной болезни.

В 2021 году артистка столкнулась с сильным тремором рук — приступ произошел на съемках «Песни года» и Ротару чуть не выронила микрофон из рук. Тогда появились слухи о том, что певица страдает от болезни Паркинсона. Однако официального подтверждения не появилось, а промоутер Сергей Лавров опровергал информацию.