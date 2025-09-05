Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани

Ирина Шейк потрясена уходом великого Джорждо Армани. Модель опубликовала на странице в соцсети прощальный пост, посвященный гениальному модельеру.

39-летняя модель не одно десятилетие сотрудничала с кутюрье и считает его своим учителем, который помог ей создать свой неповторимый стиль.

«Спасибо, что научили меня элегантности и стилю. Вас всегда будут помнить. Спасибо большое, маэстро Джорджо», — написала она.

Звезда поделилась несколькими фото, где она позирует в образах, созданных Армани. Точеная и статная фигура Шейк в любой одежде смотрится превосходно, но вещи от модельера особенно ее украшали, подчеркивая достоинства.

© Соцсети

Смерть Армани стала ударом и для других знаменитостей. Филипп Киркоров тоже не остался равнодушным. Он лично знал Джорджо, имеет в коллекции много нарядов от культового модельера. Эвелина Хромченко до сих пор помнит, как впечатлил Армани красавец поп-король под два метра ростом. Он с удовольствием подбирал детали для сценических образов певца, за что Киркоров ему очень благодарен.