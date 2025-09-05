Сын Оззи Осборна с болью рассказал о последних днях жизни отца

Сын легендарного рок-музыканта, 39-летний Джек Осборн, обнародовал эмоциональное видео на YouTube, где впервые поделился подробностями о последних днях жизни своего отца.

Незадолго до трагедии семья Осборнов провела драгоценные дни вместе в Великобритании. Решающим моментом стал последний концерт Оззи в качестве фронтмена Black Sabbath, состоявшийся 5 июля в родном Бирмингеме.

К несчастью, именно в Лос-Анджелесе, куда Джек вернулся за неделю до трагедии, ему пришлось узнать о кончине отца:

«Мой отец скончался около 10 утра по британскому времени, я был в Лос-Анджелесе, где находился около недели. После его шоу я провёл неделю с детьми в семейном доме в Англии, и это было потрясающе. Мой отец был в отличном настроении. Сейчас, оглядываясь назад, я так благодарен за это время. Мой папа был великолепен, он был счастлив», — вспоминает Джек.

Особо тяжёлым для сына стал момент получения трагической вести:

«Я проснулся в Лос-Анджелесе от стука в дверь своего дома около 3:45 утра. Человек, который работает в нашей семье уже около 30 лет, стучал в мою дверь. Когда я посмотрел в окно и увидел его, я понял, что случилось что-то плохое. Мне сообщили, что мой отец скончался».

Несмотря на множество тяжёлых мыслей после известия о смерти 76-летнего отца, Джека немного утешило понимание, что страдания Оззи закончились.

«Я хотел бы, чтобы он всё ещё был с нами, но ему было тяжело, и, думаю, люди видели это на шоу», — поделился сын артиста.

