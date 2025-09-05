Названа реальная причина развода Ефремова и Кругликовой

По информации от анонимного источника, близкого к народному артисту России Михаилу Ефремову, проблемы актера с женой Софией начались задолго до его возвращения из мест лишения свободы, передает NEWS.ru.

Инсайдер утверждает, что конфликт между супругами возник более восьми лет назад. Тогда Михаил Ефремов якобы начал романтические отношения с актрисой театра «Современник» Дарьей Белоусовой. По словам собеседника, еще до попадания Ефремова в тюрьму они с женой достаточно долго не жили вместе.

«Точнее, он то возвращался, то уходил к любовнице, жена была в курсе их отношений. Но закрывала глаза на Мишины романы и пьянки», — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов официально расторг брак с пятой женой, Софьей Кругликовой, после 23 лет совместной жизни. Журналисты сообщают, что отношения в семье фактически прекратились несколько месяцев назад, и теперь завершено юридическое оформление развода. Сам актер и его представители пока не прокомментировали эту информацию.