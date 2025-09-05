Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса раскрыла его единственное желание

Неизлечимо больной Брюс Уиллис хочет, чтобы его супруга Эмма Хеминг двигалась вперёд, несмотря на его состояние. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет RadarOnline. По его данным, актёр, чьё состояние ухудшается день ото дня, не желает, чтобы его родные с головой погружались в тоску и печаль.

© Super.ru

«Хотя горе, печаль и травмы со мной постоянно, я поняла, что это нормально — наслаждаться жизнью. Брюс хотел бы, чтобы я и наши дети не утопали в печали, а были готовы к ней», — приводит портал слова Эммы.

Источник утверждает, что Брюс и его родные не превращают совместно проведённое время в траур. Они стараются как можно больше наслаждаться друг другом, не погружаясь в скорбь по прошлому.