Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса раскрыла его единственное желание
Неизлечимо больной Брюс Уиллис хочет, чтобы его супруга Эмма Хеминг двигалась вперёд, несмотря на его состояние. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет RadarOnline. По его данным, актёр, чьё состояние ухудшается день ото дня, не желает, чтобы его родные с головой погружались в тоску и печаль.
Источник утверждает, что Брюс и его родные не превращают совместно проведённое время в траур. Они стараются как можно больше наслаждаться друг другом, не погружаясь в скорбь по прошлому.
«Иногда появляются проблески того, каким он был раньше: будь то улыбка, смех или другие жесты, и все ценят такие моменты. Теперь, когда кто-то с ним, они наслаждаются временем, проведённым вместе, и не превращают это в грусть. Они танцуют, смотрят телевизор, ужинают вместе», — объяснил собеседник издания.