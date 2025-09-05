Леди Гагу сняли в откровенном виде на яхте с женихом

Американскую певицу Леди Гагу (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) сняли в откровенном виде с женихом. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю исполнительницу во время отдыха на яхте в Майами, штат Флорида. Она предстала перед камерой в черном наряде, который состоял из слитного купальника с глубоким декольте и тонкими бретелями и мини-шортов. Также звезда надела косынку на голову и солнцезащитные очки.

В свою очередь, компанию Гаге составил ее возлюбленный — предприниматель Майкл Полански.

