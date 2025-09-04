Раскрыты новые детали свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси решили пожениться в Род-Айленде. Об этом сообщает Page Six.

© Соцсети

По словам инсайдера издания, стало известно, что пара может поженится следующим летом. Для свадьбы они выбрали Род-Айленд. Хотя мероприяие может вызвать недовольство местных жителей, губернатор Род-Айленда Дэн Макки рад, что Свифт выбрала для своей свадьбы его штат.

«В Род-Айленде находятся одни из лучших свадебных площадок в мире, просто говорю», — заявил он.

Инсайдер издания также подчеркнул, что Тейлор Свифт уже очень хочет детей.

26 августа Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.