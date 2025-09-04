Слава удивила поклонников откровенным образом из гримерки

Певица и телеведущая Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) на прошлой неделе рассталась со своим гражданским мужем — бизнесменом Анатолием Данилицким. Об этом исполнительница множества хитов самолично рассказала в своем блоге. После она прекратила упоминать имя уже бывшего избранника. Как-либо дополнять историю она тоже не стала.

© Global look

© Соцсети

Пару часов назад на странице артистки появилось видео весьма пикантного характера. Певица Слава предстала перед поклонниками в ярком и откровенном образе. Она позировала в коротком белом топе, чулках и туфлях на высоком каблуке. Образ Сланевской дополнили серьги со звездами и эффектный концертный макияж. 45-летняя исполнительница пошутила, что она еще не успела надеть весь костюм.

«Бабулечка-красотулечка!!! Ничего неприличного, просто пол костюма», — иронично отметила она.

Поклонники не смогли пройти мимо такого рода публикации. Многие засыпали Славу комплиментами относительно ее подтянутой фигуры. Но и без критики дело не обошлось.