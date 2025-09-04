Галич рассказала о карьере Овсянниковой до встречи с Киркоровым

Блогер Ида Галич рассказала, что именно она помогла когда-то Марго Овсянниковой попасть на телевидение. Тогда скандальная артистка, называющая себя «звездой номер один», еще не была протеже Филиппа Киркорова.

© Passion.ru

Галич пояснила, что встретила Марго, когда пробовала себя в роли продюсера. Для начинающей артистки ее команда сняла клип на песню «Последний раз», и он попал на музыкальные каналы.

«Стыдно ли мне? Ни капли. Хорошенький клип. Заработанные денежки. И Маргарита тогда еще не кукарекала, да и с Киркорова последние соки не выпивала», — с иронией рассказала Ида в своем Telegram-канале.

Уже после Овсянникова стала сотрудничать с Киркоровым, благодаря покровительству которого ее стали приглашать в телепроекты, на светские мероприятия и премии. Новый трек Марго «Кукареку», записанный с рэпером Lil Pump, завирусился в Сети.

По слухам, карьеру артистка строит благодаря богатому любовнику, который оплачивает все ее счета. По словам продюсера Сергея Дворцова, за сотрудничество с Киркоровым возлюбленному Марго пришлось заплатить не менее 10 млн рублей.

Марго пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, якобы из-за проблем с деньгами согласился сделать Марго Овсянникову главной звездой его шоу «Вопрос ребром».