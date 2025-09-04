Что будет с карьерой Егора Крида после скандального концерта

Певец Егор Крид оказался в центре скандала после своего концерта в Москве. Зрители пожаловались, что на выступлении для публики 12+ были показаны номера с девушками в откровенном виде, танцы у пилона и поцелуй рэпера с блондинкой в коротких шортах. Часть звезд шоу-бизнеса, общественников и поклонников обвинили Егора в том, что он устроил «откровенное» шоу, при этом в зале были дети. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, повлияет ли эта ситуация на гонорар и репутацию артиста.

По его словам, в шоу-бизнесе люди разделились на два лагеря. Кто-то поддерживает Егора Крида, кто-то – Екатерину Мизулину, которая публично раскритиковала выступление рэпера.

«Безусловно, на сегодняшний день, когда в стране такая ситуация, подобное неприемлемо. Сейчас нам нужно развивать патриотизм, через музыку и танцы. Подтанцовка является лицом артиста. Вызывающие танцы неприемлемы», – высказался Сергей.

Продюсер порассуждал о том, как этот скандал скажется на карьере Крида.

«Отразится ли скандал на его гонорарах? Возможно, но не точно. Но если у него хорошая «крыша» и команда, то они выйдут из этой ситуации победителями», – подчеркнул Дворцов.

Продюсер добавил, что Егора Крида любят, особенно молодежь. Именно поэтому, скорее всего, он продолжит выступать, и даже на детских праздниках.

«Я думаю, что никто не посмотрит на это. Подумают, что он ничего такого не сделал. Ну поцеловала его девочка. Опять же, заказчики разные – кто-то смотрит на это, а кто-то нет. Все зависит от мероприятия и заказчика», – подытожил Сергей.

Говоря о гонорарах Егора, продюсер отметил, что он зарабатывает от 1,8 млн до 3,5 млн рублей за выступление.

