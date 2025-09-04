Успенская выгнала жениха дочери из дома

В конце июля единственная дочь Любови Успенской вступила в новые отношения. 35-летняя Татьяна Плаксина закрутила роман с молодым человеком по имени Никита. По сообщениям в прессе, парень ведет непубличный образ жизни. Он зарабатывает на строительном бизнесе и обмене валют. Татьяна с радостью демонстрировала идиллию с бойфрендом на странице личного блога.

© Global look

Однако счастье Плаксиной длилось недолго. Оказалось, что с Никитой она рассталась. На такое решение повлияла звездная мать девушки Любовь Успенская. В беседе с журналистами издания «СтарХит» певица рассказала, что самолично выгнала молодого человека дочери из дома. Исполнительница посчитала, что он Татьяне не пара, и показала ему на дверь.

По словам Любови, Никита оказывал на ее наследницу плохое влияние. Девушка начала забрасывать свои увлечения и не думала ни о чем. Успенская считает, что Татьяне нужен совершенно другой мужчина.