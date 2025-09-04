В Сети продают автограф Аллы Пугачевой на туалетной бумаге за рубль. Об этом сообщает «Абзац».

Журналисты обнаружили в Сети объявление с автографом Аллы Пугачевой — свою роспись певица оставила на туалетной бумаге поклонницы. Судя по цене в 1 рубль, с автографом фанатка Пугачевой готова расстаться как можно скорее.

«Отдам автограф Пугачевой. Когда-то давно в ресторане певица оставила мне его на память. Тогда ничего поблизости, кроме туалетной бумаги, не было. Сейчас он мне уже не актуален. Выбрасывать не хочу, вдруг ее еще кто-то слушает», — сказано в объявлении.

О подлинности автографа продавщица ничего не пишет.

Напомним, Алла Пугачева в 2022 году уехала из России вместе с мужем и детьми. Сначала она жила в Израиле, но с наступлением лета знаменитость переехала в Латвию.

