Певица Татьяна Буланова прокомментировала сообщения об увольнении своего танцора Дмитрия Берегули, который прославился в интернете.

«Да я впервые слышу об увольнении, я никого не увольняла, это какие-то инсинуации со стороны прессы. Мы продолжаем плотно сотрудничать с Дмитрием. Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, она знает о выступлениях Берегули на мероприятиях, которые не связаны с её деятельностью, и никаких претензий в его адрес у неё нет.

