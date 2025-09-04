Раскрыто место проведения свадьбы Тейлор Свифт и её жениха

По данным западных СМИ, певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келс намерены пожениться в Род-Айленде следующим летом. Пара рассматривает варианты проведения церемонии на родной для Свифт территории, где сейчас идут масштабные обновления её особняка, и планирует относительно приватную церемонию в кругу семьи и близких друзей.

Американская поп-икона Тейлор Свифт и Трэвис Келс, как утверждает источник, готовятся к свадьбе в Род-Айленде. По словам инсайдера, пара собирается обвенчаться летом 2026, и, что важно для Свифт, она не скрывает желания как можно скорее начать семейную жизнь и завести детей.

Новость о возможной свадьбе на родной земле певицы непременно привлечёт внимание — в прошлом в её поместье в Уэстерли уже проходили шумные и знаменитые вечеринки, а сам штат не раз становился местом для торжеств знаменитостей.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки не против, более того, он публично отметил, что в штате есть одни из лучших мест для свадеб в мире, перепостив объявление о предстоящем событии в социальных сетях и выразив поддержку паре в выборе их штата для церемонии.

Между тем в самой резиденции Свифт ведётся реновация стоимостью 1,7 миллиона долларов: по разрешению на строительство в доме появится новое крыло со спальней, дополнительные ванные комнаты и обновлённая кухня.

Напомним, что певица приобрела этот дом в 2013 году за 17,5 миллиона долларов. Сейчас поместье располагает восемью спальнями, десятью ванными комнатами и участком с садами и бассейном, и многие события из жизни Свифт уже тесно переплелись с этим местом: знаменитые вечеринки в честь Дня независимости и появление на одной из таких вечеринок Трэвиса Келса вместе с товарищем по «Канзас-Сити Чифс» Патриком Махоумсом стали предметом новостей и слухов, а сама Тейлор увековечила особняк в песне «The Last Great American Dynasty», рассказывающей историю бывшей владелицы Ребекки Харкнесс — скандальной светской дамы, которая в середине XX века наполняла шампанским бассейн поместья.

Пока не ясно, пойдёт ли пара по пути классической загородной свадьбы во дворе и на террасе поместья или же выберет одно из многочисленных живописных мест поблизости, но существование больших планов по обновлению дома добавляет пространства для спекуляций. Стоит также отметить, что в штате недавно приняли так называемый «налог Тейлор Свифт», согласно которому с нерезидентов-резидентов теперь взимают 2,50 доллара за каждые 500 долларов оценочной стоимости недвижимости свыше миллиона.

Ранее сообщали, что пара намерена ограничиться «частной» церемонией в окружении семьи и близких друзей: по словам источника, торжество будет «более непринуждённым, чем люди думают», что согласуется с желанием Свифт сделать событие личным и тёплым, а не публичным мегашоу.

Помолвка пары была объявлена 26 августа серией фотографий в саду Келса с подписью в духе их юмора: «Твой учитель английского и твой учитель физкультуры женятся», и с тех пор возникло множество обсуждений о формате праздника и сроках подготовки. В своем подкасте с братом Келс с заметным волнением рассказывал о планах и о том, что не терпится увидеть детали организации, он также признался, что изначально думал сделать предложение на воде, но в итоге выбрал более подходящий вариант, ориентируясь на предпочтения Тейлор.

«Я бы посоветовал знать своего партнёра, знать, для кого ты это делаешь, и делать это по правильным причинам», — отметил он.