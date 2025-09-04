Дана Борисова вышла на связь со странным видео с отдыха

Дана Борисова встревожила своих поклонников чередой абсурдных роликов. Подписчики пришли к выводу, что ведущая находится в сильно нетрезвом состоянии. Сначала Борисова опубликовала короткое видео, на котором она оценивала фигуру тучного мужчины. Знаменитость синхронно открывала рот под мужской голос, произносивший: «Боже мой, я даже не знаю, что сказать». А чуть позднее Дана «порадовала» еще одним подобным роликом — на этот раз ведущая использовала реплику Любови Успенской. «Я сегодня на плаву, я сегодня в тапе, и, самое главное, что у меня нет желания остановиться», — произнесла Борисова голосом королевы шансона. «Дорогие мои! Ну уж простите, отдыхаю как могу», — оправдалась за свое поведение Дана. Подписчики обомлели от странных выпадов звезды ТВ. «Это что было?», «Дана опять за свое», «С бодуна?», «Что с ней?» — написали фолловеры. Попытался развеять обстановку в комментариях Андрей Леонов. «Даночка, очень здорово! Очень похоже! Вы настоящая актриса», — оценил актер. Это еще не все. Под постом у Борисовой поинтересовались, почему ее дочь Полина пожаловалась на нее отцу. Дана, оказывается, и сама не понимает, что происходит с девочкой: «Я сама запуталась, если честно. То я хорошая, то плохая».