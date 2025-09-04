Продюсер Игорь Матвиенко задолжал налоговой 97 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Продюсер Игорь Матвиенко является учредителем ООО «Продюсерский Центр Матвиенко» — ему принадлежит доля в 95%. Как выяснили журналисты, компания задолжала 97 тысяч рублей. Из них 49,6 тысяч рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 34 тысячи по налогу на доходы физлиц и 13 тысяч рублей за НДС.

Игорь Матвиенко пока никак не комментировал новости о долгах.

Добавим, продюсер также владеет ООО «Р-Концерт», которое осуществляет деятельность концертного агентства. С этой компанией у Матвиенко проблем и долгов нет.

