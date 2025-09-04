Интриги, скандалы и блат на «Фабрике»: какие слухи ходили вокруг Алексы

Александра Чвикова, более известная как Алекса, начала музыкальную карьеру после «Фабрики звезд — 4», однако уже через некоторое время стала известна как дизайнер ювелирных украшений. Starhit напомнил ее историю в день 37-летия знаменитости.

Богатое детство

Алекса родилась 4 сентября 1988 года в семье донецкого бизнесмена Александра Чвикова, так что детство у нее было не бедным — она позволяла себе носить брендовые вещи и путешествовать. При этом Саша была домашней девочкой и сильно привязалась к родителям.

«Я была очень замкнутой, ходила везде с мамой и папой. Никуда не могла ездить с друзьями, так как хотела быть только с родителями. Их это настораживало. В моем случае, они хотели, чтобы я что-то умела делать сама и говорить за себя», — признавалась Чвикова.

В 11 Саша заинтересовалась модельным бизнесом и музыкой, и хоть и не желала популярности, стала ходить по различным конкурсам и фестивалям, а отец ее всецело поддерживал. В 2004 году 15-летняя Чвикова отправилась в Москву и попала на «Фабрику звезд — 4».

На шоу по блату

Несколько лет назад руководитель музыкального проекта Лина Арифулина призналась, что на «Фабрике звезд» имел место блат. Среди самых ярких случаев продюсер упомянула историю с Алексой: организаторов якобы поставили перед фактом, что девушка будет участвовать в шоу. По словам продюсера, приходилось мириться и с образом юной нимфы, и с капризами артистки.

Спустя годы сама Алекса отмечала, что ей тяжело вспоминать шоу, поскольку она оказалась вдали от родителей, среди чужих ей людей. Однако продюсер Игорь Крутой помогал девушке и писал ей хиты — «Где же ты» звучал на популярных радиостанциях. Справиться с одиночеством Чвиковой помогли и отношения с Тимати — молодых людей друг к другу подтолкнула Арифулина. Однако красивая история любви не помогла певице пройти в финал проекта.

После завершения «Фабрики звезд» девушка подписала контракт с Крутым, однако сотрудничество не было долгим. Сам продюсер в будущем отмечал, что был уверен, что у девушки все сложится в музыкальной карьере, однако у Алексы, по его мнению, не сложилось.

Однако исчезла с публики артистка не сразу. В 2007 году она выпустила совместный трек и клип с Тимати «Когда ты рядом», после подписала контракт с Александром Сельцовым и стала учиться вокалу у Александра Градского. При поддержке папы девушка осуществила релиз двух альбомов, однако это не помогло вернуть былую славу.

После «Фабрики»

Несколько лет Алекса училась, много читала, посещала выставки для расширения кругозора и общалась с интересными людьми. После у нее появилась идея создать что-то свое: выбор пал на дизайн украшений. В результате Чвикова запустила собственный бренд.

«Все камни к моим изделиям я подбираю исключительно сама, по своему вкусу. В этих украшениях я использую сталактиты, аметисты, агаты, друзо, цитрины и кристаллы», — делилась артистка.

«Фабрикантка» признавалась, что черпала вдохновение в семье и отношениях с партнером. Однако, как окажется позже, у ее любви была и обратная, неприглядная сторона.

Тяжелые отношения

После расставания с Тимати Чвикова вернулась в Донецк. Девушка тяжело переживала разрыв — по словам ее матери, она «два года просто спала». Однако вскоре СМИ пестрели заголовками о романе Алексы с бизнесменом Умаром Джабраиловым — из-за совместно фото со светского мероприятия.

«Мы познакомились, стали дружить. Я, Умар, его партнеры... Мы просто ужинали и больше ничего. Потом я познакомила его с папой, они вместе как-то работали. У него никаких романтических попыток не было, я — ребенок, он — мужчина. Никогда не было никакого романа, были отношения "отец с дочкой"», — подчеркивала певица.

На некоторое время артистка увлеклась певцом Андреем Поповым, а после начала серьезные отношения с бизнесменом Артуром. Именно он помогал девушке с украшениями: романтические путешествия сочетались с решением деловых вопросов. Влюбленные жили вместе и планировали совместное будущее, поэтому их расставание спустя четыре года оказалось для поклонников неожиданным.

Оказалось, что парень морально давил на артистку и даже выгонял ее из дома. Впервые, по словам Алексы, это случилось после концерта ее коллеги по «Фабрике» Доминика Джокера.

«Я тогда оставила сумку за столиком, где сидели наши друзья. Потанцевала, а когда вернулась, мне в лицо кинули сумку и сказали убираться. Ему не понравилось, что я оставила вещи без присмотра. Он выгнал меня ночью на улицу на мороз. Мне было стыдно звонить друзьям, поэтому позвонила его матери, которая меня приютила. Потом Артур извинился, сказал, что подобное не повторится. Однако это повторялось еще много-много раз», — призналась Чвикова.

Кроме того, бизнесмен сильно пил, до неадекватного состояния, а однажды его нашли зимой на улице в грязи. Тогда Алекса осознала, что ей пора бежать от мужчины — в 2020 году она объявила о разрыве.

Разлучница или счастливая жена?

В трудный период девушку поддерживал фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Со временем их дружба перешла в нечто больше и уже спустя несколько месяцев после расставания Чвикова заявила, что начала новые отношения. Правда, вскоре эта новость обросла скандальными подробностями — теперь уже бывшая невеста Дайчева, артистка балета Киркорова Александра Сивкова, ждала от него ребенка.

Танцовщица заявляла, что смогла забеременеть спустя 10 лет бесплодия. В мае 2019 года тренер сделал ей предложение, а в октябре она уже была в положении. На пятом месяце Александра узнала, что Вячеслав нашел новую возлюбленную.

«Что мы расходимся, он там пять дней как счастлив... Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение. Боль пришла на четвертый день, видимо, когда настигло осознание происходящего. Сейчас я знаю и понимаю только одно, что я никогда не буду несчастна, страдать и жалеть об этих годах. Ведь он пришел в мою жизнь не просто так… У меня родится долгожданный сын», — рассуждала Сивкова.

Дайчев отметил, что люди не должны жить вместе без любви, а у них с Александрой — именно такой случай. Ну а Алексе пришлось опровергать слухи о том, что она украла жениха у беременной девушки.

В сентябре 2020-го тренер сделал певице предложение, а уже в январе по видео подписчики определили, что она ждет ребенка. В апреле 2021-го Алекса призналась, что тайно вышла замуж за Дайчева, и в том же месяце на свет появилась дочка пары Адриана.

Разлад

Вместе с тем, поток критики из-за истории с Сивковой продолжался, а танцовщица не стеснялась высказывать свое мнение в социальных сетях. Алексе же отвечала, что Александра ждет от окружающих жалости. Впрочем, ненависти артистка к прошлой семье своего избранника не испытывала: она выразила надежду, что в будущем Адриана подружится с братом Тимуром. Однако слова не совпадали с действительностью: в 2022 году она неожиданно заблокировала контакт свекрови и запретила ей видеться с внучкой, вероятно, как раз из-за сына Дайчева.

На том проблемы не закончились, ведь весной 2023 года прогремел скандал, связанный с возможной изменой Дайчева — его фото с незнакомкой разлетелось по социальным сетям. Тренер тогда решил оправдаться и заявил, что его шантажировали аферистки.

«Данная ситуация пабликами только усугубляет положение этих дам… Впредь, конечно, на пушечный выстрел никого не подпущу — даже тех, кто хочет сказать, какие классные у нас тренировки. Уж извините, порой люди оказываются просто… (вставьте любое слово). Будьте внимательны, даже мило общаясь с кем-либо из уважения», — говорил он, утверждая, что обратился в полицию.

В 2024 году пара официально поженилась и вскоре супруги буквально погрязли в скандалах: договорившись о продвижении книг с Умаром Джабраиловым, Дайчев вывел со счета бизнесмена почти полтора миллиона рублей.

«Очень хорошая семья, но вот как-то так получилось. Даже такой человек обманул», — признавался удивленный предприниматель.

На обман жаловались и покупатели программы домашних тренировок, не заметившие мелкого шрифта с настоящей ценой подписки. Однако все это померкло после шума вокруг поста Алексы о разводе —артистка рассказала о нем в своем микроблоге, но уже вскоре заявила, что на самом деле ее взломали.

«Главное — это чувства, если они есть, если ты любишь и это взаимно, то поверьте, никто не сможет это разрушить и сломать. Цените и любите свою половинку! Берегите свою любовь!», — писала тогда Чвикова.

Позднее она подтверждала, что пост написала не она, а с Дайчевым у них все хорошо.