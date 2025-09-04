Любовь Успенская призвала зрителей кайфовать

Певица Любовь Успенская на своем юбилейном концерте призвала зрителей «кайфовать». Об этом сообщает 5-tv.ru.

Юбилейный концерт исполнительницы был посвящен 55-летю ее сценической карьеры. Успенская в рамках своего большого шоу исполнила лучшие хиты. Артистка предстала перед зрителями в роскошном прозрачном черном платье с массивным украшением, на каблуках и с идеальной укладкой.

«Нужно просто кайфовать», — заявила артистка, обращаясь к зрителям в зале.

Ранее Успенская призналась в любви к концертной деятельности и заявила, что хотела бы умереть на сцене. Во время своего юбилейного концерта в зале «Москва» Успенская, которая на сцене уже 55 лет, сообщила, что музыка — это ее призвание.