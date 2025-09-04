Бузова высказалась о конфликте Крида и Мизулиной

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что поддерживает певца Егора Крида и не понимает, почему «защитников ценностей» возмутил его поцелуй с танцовщицей на концерте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ранее раскритиковала один из номеров на концерте Крида и сравнила его с «голой вечеринкой». Мизулина заявила, что ей поступили «тысячи жалоб», в том числе от родителей, которые пришли на концерт вместе с детьми (концерт был маркирован 12+).

Мизулина сообщила, что попросит Следственный комитет и Генпрокуратуру России провести проверку «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид в ответ заявил, что «красиво поставленный» танцевальный номер и его поцелуй с девушкой - не «развратные действия в отношении несовершеннолетних». Он подчеркнул, что поцелуи «есть, были и будут неотъемлемой частью здоровых отношений», и указал на поцелуй Мизулиной с певцом Shaman. В то же время Крид пообещал изменить номер, чтобы больше не давать никому возможности «докопаться».

«Хочу поддержать своего коллегу и прекрасного артиста Егора Крида. <…> Я вижу какую травлю снова устраивают на популярного артиста. Я подвергалась этому и понимаю, что сейчас чувствует Егор. Это ужасно. Вы поймите, что после таких высказываний и оскорблений, опускаются руки», - так ситуацию прокомментировала Бузова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Бузова заявила, что Крид «несет верные ценности», а его аудитория «в надежных руках». Она подчеркнула, что поддерживает «красивые истории любви» на сцене и не видит ничего плохо в том, чтобы девушки занималась танцами.

«Там какие-то «защитники ценностей» против поцелуя Егора с девушкой? <…> [Я] сама училась танцевать на пилоне и использовала эти навыки в своем номере на шоу «Вот она я». А какие уже танцы выберут в будущем девочки, оставьте пожалуйста это - на их усмотрение», - подчеркнула Бузова.

В 2024 году костюм Бузовой на VK Fest в Башкирии раскритиковал местный депутат Рустем Ахмадинуров. Он заявил, что она «выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона». Позже в Следственном комитете сообщили, что получили жалобы на «откровенный наряд» певицы и начали проверку. Мизулина тогда также сравнила выступление Бузовой с «голой вечеринкой».