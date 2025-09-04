Неудачи в любви, голодание и непростой старт карьеры: жизнь Ларисы Долиной

Уже скоро, 10 сентября, народная артистка России Лариса Долина отмечает 70-летний юбилей. Как сообщает «КП», в интервью накануне праздничного дня она рассказала о своих неудачах в любви, непростом старте карьеры и прочих трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни.

Цензура в советские годы

По словам Долиной, на заре карьеры ее категорически не принимали «начальники» — вырезали из всех программ, не подпускали к важным концертам. Артистка знала, что рано или поздно «это все закончится» и потому преодолевала все невзгоды, добиваясь популярности.

«Это очень важно — сохранять уверенность в себе, доказывать, на что ты способен. Сила воли важна в любой профессии, не только нашей», — сказала певица.

Вместе с тем она считает, что сейчас стать звездой проще — для этого существуют социальные сети, где можно выложить песню и утром уже «проснуться популярными». Остается лишь поддерживать внимание публики.

Секреты красоты

Говоря о возрасте, Долина отметила, что это всего лишь цифра и главное — чувствовать себя комфортно. Она считает, что если женщина после 50 лет имеет желание ухаживать за собой и поддерживать красоту, то это ее право.

«Но при этом не стоит забывать о внутренней гармонии и принятии себя такой, какая есть. Быть красивой и ухоженной — это прекрасно, если это делает женщину счастливой. Главное — оставаться верной себе и не поддаваться чужим стереотипам», — сказала Долина.

Народная артистка призналась, что придерживается интервального голодания, чтобы сохранять стройность. Кроме того, она регулирует список продуктов, которые себе позволяет — нужное ей помогают выбирать врачи, которые проводят анализы и ищут аллергические реакции.

Дочь из мира моды

Дочь Долиной Лина сейчас работает в команде матери — она является одним из директоров ее музыкальной академии и часто помогает выбирать сценические образы.

«Лина несколько лет работала в мире моды, организовывала показы. Дочь в курсе всех модных трендов, но главное - она понимает, что такое стиль. Мы с ней очень похожи», — отметила артистка.

Говоря о моде, Долина призналась, что ей нравится мода на оверсайз и ей это идет, хотя она сталкивается с критикой в социальных сетях.

Трех браков достаточно

Артистка призналась, что больше не хочет замуж — она три раза была в браке и ей этого «достаточно». Сейчас она не ищет партнера лишь для того, чтобы он мог ей «подставить плечо» — для этого у нее есть друзья.

«Больше всего в мужчине я ценю его волю и силу. Он должен быть очень целеустремленным. Должен при необходимости встать на защиту, должен с уважением относиться к женщинам. И, конечно, он должен уметь любить», — заявила певица.

Напомним, что все мужья певицы были из творческой среды: первым мужем был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, вторым стал бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — бас-гитарист Илья Спицын. Последний брак продлился 18 лет.