Полина Диброва прокомментировала видео с мужчиной, похожим на Дмитрия Диброва

Жена Дмитрия Диброва Полина прокомментировала видео, на котором мужчина, похожий на телеведущего, запечатлен в компании полуголой девушки. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По данным издания, видео было сделано примерно 27-28 июля. И через день стало известно, что жена ведущего Полина уходит от него.

«Дмитрий — талант, прекрасный отец, моя, наша большая поддержка. Мы навсегда родные люди, но то, что ходят за ним по пятам, постоянно прячась за какими-то кустами, деревьями, он привык, он звезда», — заявила Полина Диброва, комментируя видео.

В свою очередь адвокат Диброва Александр Добровинский призвал «не совать нос в чужие дела», отметив, что ему совершенно не интересно то, его ли клиент на видео или нет.

В СМИ ранее появилась информация о том, что у жены ведущего Дмитрия Диброва роман с миллиардером Романом Товстиковым, который являлся другом семьи. В августе адвокаты Ирина Кузнецова и Марина Дубровская сообщили, что будут представлять интересы Полины в бракоразводном процессе. Адвокаты подчеркнули, что в ходе дела будут руководствоваться «исключительно интересами детей» - у пары их трое.