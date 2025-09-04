Стали известны причины разрыва «Братьев Грим»: Зависимости и нетрадиционная ориентация

Александр Котлеткин
Лидер группы «Братья Грим» Константин Бурдаев жестко высказался о своем брате-близнеце Борисе. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнитель просит заказчиков не ассоциировать его с родственником и объявлять как «солист группы «Братья Грим» или «Константин Грим».

Известный российский рок-коллектив был создан близнецами Константином и Борисом в 1998 году в Самаре. В 2004 году музыканты познакомились с продюсером Леонидом Бурлаковым и после подписания контракта переехали в Москву. В 2005 году группа записала дебютный альбом «Братья Грим». Пластинка оказалась очень успешной и сделал группу одной из самых часто звучащих на российских радиостанциях.

В 2009 году в группе произошел раскол. Константин в одностороннем порядке объявил о распаде «Братьев Грим» и сменил пароли от сайта и других официальных ресурсов группы. По словам директора музыканта, причиной такого шага стали пагубные привычки Бориса, его нетрадиционная ориентация и политическая позиция. Брат-близнец Константина, по сообщениям источников, неоднократно выходил на сцену пьяным и употреблял наркотики.

Сейчас Константин Бурдаев продолжает выступать с новым составом группы «Братья Грим», возрожденной в 2010 году. Борис Бурдаев живет в Грузии и занимается сольными проектами.

Как выглядят два знаменитых брата-близнеца — в галерее «Рамблера».

