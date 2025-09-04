Блогерша Ида Галич задолжала налоговой по ИП 395 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Ида Галич не погасила долги по своему индивидуальному предпринимательству, пишут журналисты. Блогерша задолжала 395 тысяч рублей Федеральной налоговой службе. ИП Галич выполняет деятельность в сфере рекламных агентств.

Сама блогерша пока никак не комментировала новости о задолженности. При этом в отношении Галич и ее ИП отсутствуют исполнительные производства у судебных приставов.

Ранее с похожими проблемами столкнулся еще один российских блогер Дима Масленников. Однако сумма его долга гораздо выше, чем у Галич — 2 миллиона рублей. В случае, если он не погасит задолженность вовремя, его счета могут заблокировать.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс влез в долги, чтобы открыть ресторан в Москве.