«Не потянем»: Лепс собирает деньги на свадьбу с молодой избранницей

Российский шоу-бизнес ждет свадьбу певца Григория Лепса и его 19-летней невесты Авроры, которая учится в Лондоне на стилиста. Артист сделал ей предложение год назад, но свадьба отложена из-за финансовых трудностей, пишет kp.ru.

Лепс заявил, что хочет устроить «свадьбу десятилетия», но пока не хватает денег. Он признался, что накопил миллион рублей и планирует заработать еще 300 млн. Сообщается, что артист вложил накопления в строительство нового ресторана азиатской кухни в центре Москвы.

«Ради этого проекта Лепс взял кредит в банке», — пишет kp.ru.

Открытие заведения пройдет в закрытом формате для состоятельной публики. Отмечается, что предыдущие питейные заведения артиста не оправдали ожиданий. Как уточняется, Лепс также зарабатывает на корпоративах и концертах. В среднем его выступление стоит от 100 тысяч до 150 тысяч евро.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Лепс потратил более 700 тысяч рублей на отдых со своей молодой невестой Авророй Кибой. Как отмечалось, музыкант и его возлюбленная решили отдохнуть в люксовом пятизвездочном отеле — ночь в нем обходится в 2 тысячи евро.