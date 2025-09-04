Ивлеева, Лолита, рэпер Vacio: что стало с участниками «голой» вечеринки

Участие в скандальной «голой» вечеринке серьезно сказалось на карьере ряда звезд российского шоу-бизнеса. Как сейчас живет организатор мероприятия и его участники, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что прошедшая 20 декабря 2023 года «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» вызвала широкий общественный резонанс. Среди участников мероприятия был рэпер Vacio, который пришел в клуб одном носке на половом органе. На фоне скандала некоторые артисты столкнулись с «культурой отмены» - с ними разрывали контракты, а выступления отменялись.

В частности, организатор мероприятия Анастасия Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также перестала появляться на публике. Недавно в соцсетях она призналась, что после своей «отмены» не пользовалась макияжем полтора года.

При этом в августе блогер представила новое YouTube-шоу «Чегеря», где рассказывает о жизни в деревне со своим мужем Филиппом Бегаком, доит коров, принимает роды у животных и консервирует огурцы.

А телеведущая Ксения Собчак отметила, что Анастасия Ивлеева больше не хочет общаться с людьми из своей прошлой жизни, заметив, что понимает ее и не осуждает.

Напомним, что в июле Ивлеева рассказала в соцсетях, что пережить «отмену» из-за скандала с «голой» вечеринкой ей помогла искренняя исповедь в церкви. По словам блогера, она чувствовала себя пустой и бесполезной, ей не хотелось даже просыпаться, но исповедь ей помогла, жизнь «приятным образом начала удивлять, налаживаться», и к ней начали «приходить решения и помощь».

Киркоров и Лолита

Певец Филипп Киркоров неоднократно извинялся перед зрителями за участие в «голой» вечеринке, после которой он лишился ряда выступлений, а кадры с ним были вырезаны из новогодних программ.

В случившемся артист обвинил Анастасию Ивлееву, заявив, что «крыса вот эта мерзкая» не извинилась после всего. Киркорову удалось вернуться на сцену спустя несколько месяцев после скандала.

Однако проблемы в жизни Киркорова на этом не закончились. В марте 2025 года певец похоронил 92-летнего отца Бедроса Киркорова. Затем он получил несколько трав на сцене. На концерте в Санкт-Петербурге из-за неисправности пиротехники у певца был сильный ожог руки, а в августе Киркоров упал с передвижной лестницы в ходе выступления.

Певица Лолита Милявская после участия в «голой» вечеринке» также столкнулась с отменой выступлений, в том числе и концертов в крупных городах России.

Недавно в своем Telegram-канале артистка рассказала, что организатору ее концертов в Санкт-Петербурге Игорю Грановскому злоумышленники подожгли дверь. Поводом послужила месть за то, что тот остановил несанкционированную продажу билетов на ее выступления.

«90-е, конечно, возвращаются, но не до такой степени, ребят. Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила Лолита.

Vacio

Скандальный же участник вечеринки рэпер Vacio (Николай Васильев) был арестован на 10 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а через несколько месяцев получил повестку в военкомат.

После чего артист уехал из России и сейчас живет в Париже. Недавно Vacio анонсировал выход нового трека «Уроды боятся красоты». Эти слова были написаны маркером на его голой спине во время «голой» вечеринки. И в интервью он признавался, что столкнулся с «жесткой ненавистью».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что музыканта разыскивают приставы Екатеринбурга из-за долга в 200 тысяч рублей по кредиткам, которые он взял накануне своего отъезда из России, а также задолженности в 50 тысяч рублей за коммунальные услуги.